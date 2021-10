Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Viel Zurückhaltung bei neuem 2G-Modell: In Baden-Württemberg gilt seit Freitag ein neues 2G-Optionsmodell. Eine Umfrage bei Handel, Gastronomie, Kultur und Sport ergab jedoch, dass mit einer Nutzung dieser Möglichkeit wohl nur in wenigen Fällen zu rechnen ist.

Adler Mannheim feiern Derby-Sieg: Die Blau-Weiß-Roten haben das Landesduell mit den Schwenninger Wild Wings gewonnen. Mit dem Sieg schoss sich die Mannschaft von Trainer Pavel Gross an die DEL-Tabellenspitze.

Forum der Deutschen Sprache in Mannheim - Architektur-Entwürfe vorgestellt: Die Klaus Tschira Stiftung und die Stadt Mannheim haben zwar drei Siegerentwürfe für das Forum Deutsche Sprache am Neckarufer vorgestellt. Noch ist aber nicht klar, wie das Gebäude aussehen wird.

EKD-Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strom im Interview: Drohende Kirchen-Schließungen, Antisemitismus, Rufe des Muezzins und die Erwartungen an die neue Bundesregierung - der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland äußert sich.

Im Frühjahr soll die neue Linie 10 in Ludwigshafen fertig sein: In Alt-Friesenheim ist eine weitere Bauphase der Arbeiten für die neue Linie 10 abgeschlossen. Bis zum Frühjahr soll alles fertig sein.

Podcast "Mensch Mannheim": Warum sich Kirsten Korte eine stärkere Metropolregion wünscht: Sie ist "nordisch by nature", aber kämpft mit Leidenschaft für diese Region: Kirste Korte ist Geschäftsführerin des Vereins "Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar" und berichtet über ihre Pläne.