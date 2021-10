Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Abriss des Mannheimer Collini Centers beantragt: Der Büroturm des Mannheimer Collini Centers, in dem bis vor kuzem das Technische Rathaus der Stadt untergebracht war, soll bald abgerissen werden. Doch leichter gesagt als getan. Einfach sprengen kommt jedenfalls nicht in Frage.

Parken auf dem Gehweg - Mannheim will Konzepte erarbeiten: Mannheimer Bürger wehren sich dagegen, dass sie nicht mehr wie bisher auf Gehwegen parken sollen. Verboten ist das zwar schon lange, aber jetzt sollen endlich Parkkonzepte entwickelt werden.

Gesundheitsamt ordnet PCR-Massentest für Jugendfußballer beim VfR Mannheim an: Das Mannheimer Gesundheitsamt hat ein Corona-Cluster beim VfR Mannheim ausgemacht. Von der F-Jugend aufwärts mussten nun bis zu 250 Aktive zum PCR-Massentest.

Jugendliche in Heidelberg sollen wieder mehr Treffpunkte bekommen: Die Stadtverwaltung sieht auch professionelle Veranstalter und die Unversität mit Fachschaften und Studierendenwerk in der Pflicht: Junge Heidelberger sollen wieder mehr ausgehen können.

Heidelberger Start-up will Mitarbeitende glücklicher machen: Wie können Mittelständler im Wettbewerb um Fachkräfte mit großen Konzernen mithalten? Das haben sich David Wambsganss und Friedrich Villhauer gefragt - und eine digitale Lösung für Mitarbeiter-Benefits entwickelt.