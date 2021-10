Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

75-jähriges Bestehen: So hat die Uni die Lebenswege von zwei Mannheimern geprägt: Wie Axel Weber sich politisierte und warum Ursula Bohrer zuerst studieren statt heiraten wollte - eine Zeitreise in das Studentenleben zweier Mannheimer.

Umweltbewusstes Denken lehren: Seit 75 Jahren ist die Uni Mannheim Treiberin von Zukunft. Ihre Verwantwortung in Zeiten des Klimawandels: Den Studierenden zeigen, wie nachhaltige Wirtschaft und umweltbewusstes Denken funktioniert, findet Lisa Wazulin.

"Mannheimer Morgen" lädt ein: Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl in Schriesheim am 28. November veranstaltet der "MM" ein Online-Wahlforum mit den beiden Kandidaten. Die Veranstaltung findet am 22. Oktober statt.

Entscheidung über Standort für Ankunftszentrum noch in 2021: Das neue Ankunftszentrum für Geflüchtete im künftigen Stadtteil Patrick-Henry-Village in Heidelberg wird so langsam konkreter: Drei Standorte stehen zur Auswahl. Welcher es wird, soll in den nächsten Monaten entschieden werden.

Corona-Impfungen in Ludwigshafener Walzmühle: Das Ludwigshafener Impfzentrum ist als eines von wenigen in Rheinland-Pfalz in den Standby-Modus versetzt worden. Es könnte schnell reaktiviert werden.

Eine Mannheimer 7b will "Die beste Klasse Deutschlands" werden: Experimente, Action-Runden und Quiz-Fragen. Siebtklässlerinnen und Siebtklässler aus der Qaudratestadt wollen in der Kika-Show "Die beste Klasse Deutschlands" gewinnen.

Mannheim will Host Town bei den Special Olympics 2023 werden: 2019 fanden die Special Olympics für Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Abu Dhabi statt, 2023 kommen sie nach Berlin - und Mannheim will dann eine von 170 sogenannten Host Towns sein.