Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

1526 Fahrräder in Mannheim als gestohlen gemeldet - die meisten bleiben verschollen: Nur selten finden gestohlene Räder in Mannheim den Weg zu den Eigentümern zurück - bei Fahrrad-Besichtigungen der Polizei hat einer von 50 Suchenden Glück.

Das sagen die Mannheimer Fraktionen zum Etat-Entwurf für 2022: Die CDU kündigt Änderungsanträge an, die Linke pocht auf Nachbesserungen im Sozialbereich, und der FDP ist der Haushalt ohnehin viel zu riskant. Die Reaktionen der Mannheimer Fraktionen im Überblick.

Experten diskutieren am Mannheimer ZEW über Mobilität der Zukunft: Die Zielsetzung ist klar: Um die ambitionierten Klimaziele bis 2030 zu erreichen, muss sich die Mobilität verändern. Wie genau, das stand beim Kongress „Mobiles Baden-Württemberg" am Mannheimer ZEW im Mittelpunkt.

Wie das Mannheimer Modelabel Kultfrau entstanden ist: Auf der Vogelstang gibt es eine neue Modeboutique: das Mannheimer Label Kultfrau. Mit-Inhaberin Agnieszka Albrecht schneidert schon seit ihrer Jugend - den Anstoß für das Unternehmen gab dann ihr Mann Rainer Albrecht.

Warum am Mannheimer Elisabeth-Gymnasium Hochbeete im Klassenzimmer stehen: Das Mannheimer Elisabeth-Gymnasium ist in das Programm „GemüseKlasse“ aufgenommen worden - jetzt starten erste Projekte. Unter anderem bepflanzen die Schülerinnen und Schüler Hochbeete im Klassenzimmer.

