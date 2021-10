Bürgermeisterwahl in Schriesheim: "Mannheimer Morgen" lädt zu Online-Wahlforum

Die Schriesheimer kommen aus dem Wahlkampfmodus nicht heraus: Nachdem die Bundestagswahl hinter ihnen liegt, nimmt das Rennen um das Rathaus der Weinstadt derzeit so richtig an Fahrt auf. Ein erster Höhepunkt wird das Online-Wahlforum des „Mannheimer Morgen“ am 22. Oktober.

Dieses Mal ist die Bürgermeisterwahl in Schriesheim so spannend wie seit 16 Jahren nicht mehr, als Peter Riehl nach 32 Jahren in den Ruhestand ging. Denn auch diesmal werden die Karten völlig neu gemischt. Amtsinhaber Hansjörg Höfer von den Grünen kandidiert nach zwei achtjährigen Amtsperioden aus Altersgründen nicht mehr. Seine Amtszeit endet am 31. Januar 2022.

Am 28. November steht die Wahl seines Nachfolgers oder seiner Nachfolgerin an. Bislang gibt es zwei Bewerbungen: Zum einen die von Christoph Oeldorf (kl. Bild unten), Sohn des langjährigen Hirschberger Bürgermeisters Werner Oeldorf und selbst Rathaus-Chef in der kleinen Nachbargemeinde Wilhelmsfeld. Er wird von CDU, Freien Wählern und Bürgergemeinschaft unterstützt.

Um das Rathaus bewirbt sich auch Stadträtin Fadime Tuncer (kleines Bild oben) von den Grünen, deren Kreisvorsitzende an Neckar und Bergstraße sie ist. Bei der letzten Gemeinderatswahl 2019 wurde sie „Stimmenkönigin“ aller Bewerber und daher auch Erste Vize-Bürgermeisterin der Stadt.

Die Sozialdemokraten stellen keinen eigenen Kandidaten und haben bereits beschlossen, sich neutral zu verhalten. Die FDP wird am 20. Oktober entscheiden, ob und wen sie unterstützen will - zusätzlicher Gesprächsstoff also für das „MM“-Wahlforum zwei Tage danach.

Lange Tradition

Wahlforen vor Bürgermeisterwahlen in den Gemeinden an Neckar und Bergstraße abzuhalten, das hat beim „MM“ eine lange Tradition, sofern es mehr als einen ernstzunehmenden Kandidaten gibt. Die längste Tradition dabei hat Schriesheim, wo 1997 das erste mehrerer Wahlforen veranstaltet wurde.

In diesem Jahr, in dem wenig so ist wie sonst, läuft auch das Wahlforum etwas anders. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Entschluss gefasst, auf eine mehrstündige Präsenzveranstaltung mit 200 oder 250 Anwesenden in einem geschlossenen Raum zu verzichten. Das gebietet die Verantwortung für die Leserinnen und Leser, die Bewerber, die Mitarbeiterinnen.

Gleichwohl soll auf ein Wahlforum nicht verzichtet, vielmehr im sprichwörtlichen Sinne aus der Not eine Tugend gemacht werden. „Wir machen ein zeitgemäßes Angebot“, sagt Julian Eistetter, Leiter des Teams Neckar-Bergstraße beim „MM“. Und so wird es diesmal ein Online-Format geben.

Zu diesem Zweck treffen sich die beiden Bewerber am Freitag, 22. Oktober, 19 Uhr, im Mannheimer Medienpark Dudenstraße. Eine gute Stunde lang werden ihnen Eistetter und der für Schriesheim zuständige „MM“-Redakteur Konstantin Groß bei aktuellen Themen der Stadt auf den Zahn fühlen. Außerdem können und sollen Tuncer und Oeldorf auch selbst miteinander diskutieren - der zentrale Unterschied zur offiziellen Kandidatenvorstellung der Stadt einen Monat später, bei der dies ausdrücklich nicht gestattet ist.

Die Diskussion wird über den Online-Auftritt des „MM“ (mannheimer-morgen.de) sowie über die Social-Media-Kanäle zu sehen sein. Natürlich wird auch im Print-Produkt auf einer Sonderseite berichtet.

25 Plätze zu vergeben

Ganz ohne Publikum soll die Veranstaltung aber dennoch nicht bleiben. 25 Schriesheimer Bürgerinnen und Bürger können - quasi „backstage“ - daran teilnehmen, wobei wie derzeit vielerorts üblich die Vorgabe 3G (genesen, geimpft oder getestet) gilt. Wer Interesse hat, meldet sich einfach bei der Redaktion unter der angegebenen Mail-Adresse. Gibt es mehr Interessenten als Plätze, entscheidet das Los.

Nach Ende des offiziellen Teils des Wahlforums besteht für die Gäste Gelegenheit, mit dem Bewerbern direkt ins Gespräch zu kommen - in lockerer Form, für die der „MM“ mit einem kostenlosen kleinen Imbiss und Getränken den angenehmen Rahmen bieten möchte.