Naus middä Pardy in die Freifleschä!

Mir hawwä in Mønnem so än jungä Mønn nømäns Robert Gaa, der schännt sisch „Night Mayor“, also Nachtbirgameeschda. Mol døvunn abgsehä, dass isch pärsänlisch gemähnt habb, mir heddä schunn än Birgmeeschda bei dämm’s dunkl iss, hodd der Kell die dollschdä Idee. Der iss sozusagä dofir do, dass die jungä Leit in de Schtadt Schbaß uff de Gass unn in de Beitzä hawwä, ohnä dass die Øwohna außärum

...