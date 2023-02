So war das Kulturwochenende - Michael Bublé, die Dropkick Murphys und "Mephisto"

Mannheim. Trotz Fasnacht war am Wochenende ein reichhaltiges Kulturangebot zu erleben, über das die Kulturredaktion berichtet. Mein Kollege Jörg-Peter Klotz hat sich in der SAP Arena ein stimmungsvolles Konzert von Michael Bublé angehört, das ihn weitgehend überzeugt hat. Martin Vögele hingegen erlebte einen restlos überzeugenden und mitreißenden Abend mit den Dropkick Murphys in der Mannheimer Maimarkthalle.

Ruhiger ging es in der Alten Feuerwache zu, wo Sängerin Lady Blackbird zu Gast war, der auch mein Kollege Andreas Ahlemann mit viel Zustimmung gelauscht hat. Schauspiel nach Klaus Manns "Mephisto"-Roman erlebte mein Kollege Ralf-Carl Langhals in Schwetzingen und äußert sich darüber anerkennend. Eine interessante Lektüre wünscht - Ihr Thomas Groß.

Klicken Sie sich durch unsere Kulturberichterstattung:

So waren die Dropkick Murphys im Mannheimer Maimarktclub: Die Irish-Folk-Punk-Band Dropkick Murphys heizte vor rund 7500 Fans kräftig ein. Ausgelassen wurde dabei zugleich der Abschluss der aktuellen Tournee der Band gefeiert

Kräftig oder sanft - Lady Blackbird überzeugt in Mannheim: Lady Blackbird hat in der Mannheimer Alten Feuerwache ein bemerkenswertes Konzert absolviert. Unser Kritiker meint: "Diese Sängerin ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich"...

Applaus für Klaus Manns Roman "Mephisto" in Schwetzingen: Vom Roman zum Bühnenstück mit Musik machten Till und Chris Weinheimer Klaus Manns Karrieristen-Roman. In Schwetzingen bringt Joerg Steve Mohr es mit einem quicklebendigen Ensemble auf die Bühne des Theaters am Puls