Veranstaltungskritiken So war das Kulturwochenende - Heidelberger Frühling, ClockClock und Michl Müller

Vieles war furios: Finale und Festivalfazit beim Heidelberger Frühling, das erste ausverkaufte Heimspiel der Pop-Senkrechtstarter ClockClock in der Alten Feuerwache oder auch Michl Müllers Comedy-Show im Capitol. So lief das Kultur-Wochenende in der Kurpfalz