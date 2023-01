Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kulturpolitik Stadt Mannheim hat Zwischennutzung des Cineplex geprüft

Bis jetzt verläuft die Nachmietersuche für den Kinokomplex zwischen Planken und Fressgasse ergebnislos - trotz Interesse von Next Mannheim und Wirtschaftsförderung. Betreiber Frank Noreiks will das Cineplex bis zuletzt am Leben erhalten und verplant das Interieur nach dem 30. Juni weiter