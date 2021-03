Wenigstens Salvatore Jaci hatte den richtigen Riecher. Auch bei ihm hätten am Dienstag besorgte Kunden angerufen und gefragt, was mit ihren Terminen am Gründonnerstag und Ostersamstag sei, erzählt der Obermeister der Mannheimer Friseurinnung. „Da habe ich gesagt: abwarten.“ Noch müssten die in Berlin beschlossenen „Ruhetage“ erst auf Landesebene umgesetzt werden.

So ist es Jaci nach dem

...