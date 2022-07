Die Ømsl vunn driwwä!

Die Leid hawwä jo als die dollschdä Ideä. Do fallda nixmeh oi. Die vunn hinnä, also die komisch Ømsl, wo hinna ma wohnt, also ä Nochbern iss dess känni, soll dess heeße, hoddma neilisch middä Dräggschibb Katzedrägg iwwas Meierlä gekippt. Däbei hawwisch ga kä Katz! Isch konnsä näddämol leidä, die Viescha. Awwa nää, isch habb kä Luftdruckgewehr, dass dess kla iss. „Isch glaab als, s’geht los!

...