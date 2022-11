Deutlich mehr als 20 000 Filmfreunde in Mannheim und Heidelberg

Die Verantwortlichen des 71. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg haben sich kurz vor Ende der Veranstaltung mit der Resonanz durch Publikum und internationale Gäste sehr zufrieden gezeigt. Nach einer vorläufigen Einschätzung wurden in diesem Jahr deutlich mehr als 20 000 Besucher gezählt. Die endgültigen Zahlen will das Festival erst am kommenden Dienstag veröffentlichen; die Auszählung und Berechnung dauere je nach Veranstaltungsort unterschiedlich lange, hieß es.

Das traditionsreiche Festival ging am Sonntagabend zu Ende. Einer der letzten Programmpunkte war die Ehrung des renommierten belgischen Kameramanns Benoit Debie. Die Preise waren schon am Donnerstagabend verliehen worden. Den mit 30 000 Euro dotierten „International Newcomer Award“ vergab die internationale Jury an den Film „You won’t be alone“ des Regisseurs Goran Stolevski (wir berichteten). Der Rainer Werner Fassbinder Award für das beste Drehbuch (10 000 Euro) ging an Youssef Chebbi und François-Michel Allegrini für das Skript zum Film „Ashkal“.

Festival-Direktor Sascha Keilholz hatte bereits vor Tagen ein positives Zwischenfazit gezogen und berichtet, schon der Vorverkauf habe deutlich über dem des Vorjahres gelegen. 2021 wurden insgesamt gut 18 000 Besucher verzeichnet.