Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg Filmkunst und Politik prägen Preisverleihung in Heidelberg

Vor dem Festivalende am Sonntag sind in Heidelberg bereits die Preise vergeben worden. Als "bester Newcomer" wurde der wohl ungewöhnlichste Film des diesjährigen Jahrgangs gekürt: "You won't be alone" von Goran Stolevski