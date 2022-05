Benefizauktion mit Manfred Fuchs: 20.700 Euro für "MM"-Aktion "Wir wollen helfen"

Mannheim. 20.700 Euro sind am Donnerstagabend innerhalb einer halben Stunde in der Mannheimer Prince House Gallery für den guten Zweck zusammengekommen. Zehn Werke des Mannheimer Ehrenbürgers Manfred Fuchs wurden bei der Benefizauktion in Kooperation mit dem "MM" verkauft. Sämtliche Erlöse gehen an den „Hilfsverein Mannheimer Morgen e.V.“ und dessen Aktion „Wir wollen helfen“. Insgesamt kamen 15 Werke des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Fuchs Petrolub bei der Sotheby’s-Auktion unter den Hammer. Mittels Vorabgeboten, per Telefon oder live vor Ort konnten die Gemälde sowie Collagen aus alten Plakatabrissen ersteigert werden. Die Gebote für die fünf nicht verkauften Werke lagen unter dem Mindestpreis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kunst Benefizauktion: Diese Werke von Manfred Fuchs können erworben werden 15 Bilder Mehr erfahren

„’Wir wollen helfen’ gibt seine Spendengelder direkt an die Bedürftigen und nicht über Hilfsorganisationen“, so Florian Kranefuß, Vorsitzender in der Geschäftsführung der HAAS Mediengruppe und gleichzeitig Vorsitzender des Hilfsvereins. Im Fokus stünden „Kinder in Armut, Menschen in Altenheimen, und auch das Thema Ukraine haben wir auf dem Schirm.“ Die Benefizausstellung „Licht – Farbe – Erlebnisse“ wird noch bis 30. Juni in der Prince House Gallery, im Quadrat H7, 1, zu sehen sein. Bis dahin können auch weiterhin Werke von Fuchs für den Schätzpreis gekauft werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Nach der Vernissage sowie der Preview waren bereits 24 der vorab insgesamt 42 frei verfügbaren Kunstwerke des Mannheimer Ehrenbürgers verkauft. Die Mannheimer Galerie zeigt neben den Gemälden und Collagen auch Studien und Skizzen, die einen Einblick in die Arbeitsweise von Fuchs geben.