An einem Abend, an dem der Abschied größer als das Spiel an sich war, kamen noch einmal Erinnerungen auf. An all die Tricksereien und die Zauberdinge, die Andy Schmid da in seinen zwölf Jahren vollbrachte, die er in bislang 399 Einsätzen in der Handball-Bundesliga für die Rhein-Neckar Löwen zeigte - und die man von ihm im Trikot des zweifachen deutschen Meisters nun nur noch ein einziges Mal

...