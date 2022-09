Wie die Stadt Mannheim bis 2023 klimaneutral werden will

Mannheim will bis 2030 klimaneutral sein. Wie das gehen soll? Das steht im Klimaschutzaktionsplan, kurz KSAP. Der wurde in einem anderthalbjährigen Prozess erarbeitet, den das Wuppertal-Institut, eine Denkfabrik in Fragen der Nachhaltigkeit, begleitet hat und bei dem unter anderem Bürger, Unternehmerinnen, Gewerkschafter, Umweltschützerinnen, Gemeinderäte durch einen Lenkungskreis und

...