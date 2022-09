Es ist ein ambitioniertes Ziel. Bis 2030 soll Mannheim - genau wie 99 andere EU-Städte - klimaneutral sein. Konkret heißt das: Eine von Industrie geprägte Großstadt, in der noch dazu Deutschlands größtes Steinkohlekraftwerk steht, will zeigen, dass das scheinbar Unmögliche möglich ist. Denn so viel ist klar: Ohne die Innovationsfähigkeit und das Engagement der Städte und ihrer Bevölkerungen

...