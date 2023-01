Mannheimer Morgen Plus-Artikel Marktplatz Tödlicher Polizeieinsatz in Mannheim: Das ist der Sachstand

Nach dem Polizeieinsatz mit tödlichem Ausgang im Mai in Mannheim lagen an der Stelle am Markplatz tagelang Blumen. Die sind mittlerweile längst weg. Erledigt ist der Fall allerdings noch lange nicht