Auf dem Franklin-Gelände in Mannheim hat der Bau des E-Gebäudes begonnen. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich gab die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG am Mittag das Signal für den Bau des „Hochpunktes“ auf dem Hügel in der Georg-Washington-Straße auf dem ehemaligen US-Militärgelände.

Das künftige Hochhaus mit einer Höhe

...