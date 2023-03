Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bundesgartenschau Nach der Mannheimer Buga: Was aus der U-Halle werden könnte

Trendsporthalle, Jugendzentrum, Lapidarium - noch vor der Sommerpause will die Stadt Mannheim entscheiden, was aus der U-Halle nach der Bundesgartenschau wird. Die Ideen in der Übersicht