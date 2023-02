„Für uns Gärtner sind das die Bretter, die die Welt bedeuten“, sagt strahlend Ellen Oswald, Gärtnerische Leiterin der Mannheimer Stadtparks. Und tatsächlich ist es ganz ihre Bühne, als sie und ihr Team am Dienstagmittag die Auszeichnung „Garden of Excellence“ für den Kamliengarten am Teehaus im Luisenpark erhalten.

Es gibt nicht viele, die diesen besonderen Titel tragen dürfen. In

...