Großes Bedauern über Schließung des Mannheimer Verkehrsübungsplatzes

Mannheim. Cathy Field ist geschockt. „Unglaublich. Meine Tochter hat gerade ihren Führerschein gemacht und wir waren zum Üben fast jedes Wochenende dort“, schreibt sie auf der "Mannheimer Morgen"-Facebookseite. „Dieser Übungsplatz ist ein Segen für alle Fahranwärter. Er darf nicht schließen!“

Auch andere Leserinnen und Leser bedauern das Aus für den Verkehrsübungsplatz neben der A 656. Er wird, wie in der Montagausgabe berichtet, am 18. Dezember letztmals öffnen. Den Betreibern, Birgit und Hermann Vati aus Seckenheim, wurde zum Jahresende gekündigt. 2023 ist das Areal am Maimarktgelände als Großparkplatz bei der Bundesgartenschau vorgesehen. Danach hat die Verwaltung dafür andere Pläne. Angedacht ist eine Anlage für Freiflächen-Photovoltaik. Theoretisch möglich wäre hier vielleicht auch - falls die Stadt sich dazu doch noch entschließen sollte - der Bau eines neuen Waldhof-Stadions.

Besonders Buga-Gegner verärgert

Dass der Verkehrsübungsplatz nun der Bundesgartenschau weichen muss, ärgert naturgemäß vor allem jene, die diese Veranstaltung ohnehin kritisch sehen. „Alles für die Buga, gibt ja anscheinend gar nichts Wichtigeres mehr“, schimpft etwa Marianne Meier. Andere zeigen zwar Verständnis, dass das Gelände während der Blumenschau benötigt wird. Aber danach würden sie sich dort wieder einen Verkehrsübungsplatz wünschen.

Jemand, der sich auf Facebook Matthias Bdls nennt, berichtet: „Mein Junior hat dort das Autofahren gelernt und geübt.“ Dadurch habe der Filius sich einige Fahrstunden sparen können. Und vor der Führerschein-Prüfung seien sie die Parksituationen auf dem Gelände noch mal gemeinsam durchgegangen. Zwei Jahre ist das her. Bei Sandra Skwirba und ihrem Sohn sind es elf. „Bis heute wundere ich mich, wie ich das überlebt habe“, scherzt sie.

Natürlich finden sich auch Spötter. So schreibt Cole Wilson: „Ich dachte immer, der größte Verkehrsübungsplatz Mannheims wäre die Innenstadt …