Erste Stütze für Buga-Seilbahn in Mannheim steht: „Hochzeit“ in der Au

„Gewöhnungssache, nichts Besonderes“, sagt Alexander Gmeiner, als er vom Mast herabgestiegen ist. Er trägt ein Geschirr mit Auffanggurt und Helm, aber was er in Mannheim erlebt, ist für ihn wirklich nichts Besonderes. Er wartet und baut seit fünf Jahren für die österreichische Firma Doppelmayr weltweit Seilbahnen, in den Alpen oder im vergangenen Jahr in Sibirien und derzeit in Mannheim für

...