Bereits 20.000 Dauerkarten für Mannheimer Bundesgartenschau verkauft

Machen Jetzt doch: ab ins Winterquartier

„Früher war die Sache klar“, sagt Stefan Münch und lacht. „Da gab es einen Stichtag, den 15. Oktober. Dann wurden die empfindlichen Kübelpflanzen ins Winterquartier verfrachtet.“ In Zeiten des Klimawandels gelten solche Faustregeln allerdings nicht mehr, erklärt der stellvertretende Gärtnerische Leiter im Mannheimer Luisenpark. Gerade hat Mannheims große grüne Oase ihre Tore geschlossen und sich eine Pause bis zum Frühjahr verordnet. Mit dem herannahenden Winter hat das jedoch weniger zu tun. Vielmehr laufen in den kommenden Wochen und Monaten die Vorbereitungen für die Bundesgartenschau auf Hochtouren (wir berichteten). Denn auch der Luisenpark wird 2023 Teil der Blumenschau sein. {element} Neben den Arbeiten für das Großereignis ist dennoch auch die gängige Pflege der Anlage wichtig. Und so befahren Radlader die Wege des Luisenparks, um die großen Kübel mit Palmen oder Zitronenbäumchen zum Überwintern in eines der Gewächshäuser der Mannheimer Stadtgärtnerei zu bringen. Mir fallen da schlagartig Oleander und Co. zu Hause ein. Wann sollte ich die denn eigentlich nun reinholen? {furtherread} „Wenn es selbst nach Halloween noch fast frühlingshaftes Wetter hat, muss man auf Sicht fahren“, meint Stefan Münch. Sprich: Auch Hobbygärtner müssen die Witterung einfach im Auge behalten. Bevor die ersten Nachtfröste kommen, sollten Pflanzen, die ursprünglich etwa aus dem mediterranen Raum, Südamerika oder Australien kommen, aber ins Winterquartier. Der Luisenpark-Gärtner denkt dabei beispielsweise an den Zylinderputzer, den Eukalyptus, den Pistazien- oder den Granatapfelbaum. Denn diese vier gehören inzwischen hierzulande ebenfalls zu den beliebten Pflanzen in Topfgärten. Natürlich sind Bedürfnisse und Toleranzen von Balkon- und Kübelpflanzen unterschiedlich, hängen vor allem davon ab, aus welchem Teil der Welt sie stammen. Daher will mir Stefan Münch nur ein paar Tipps zur groben Orientierung mitgeben. Zum Überwintern dienen für solche grünen Schützlinge ein frostfreies Gewächshaus, eine Garage, ein unbeheizter Wintergarten, Keller- oder kühlere Wohnräume. Auch Treppenaufgänge eignen sich. „Allerdings muss man dabei die Fluchtsituation beachten“, rät der Fachmann vor allem Bewohnern von Mehrparteienhäusern. Auch was die Lichtverhältnisse angeht, mögen es die Pflanzen recht unterschiedlich. Den meisten hilft, wenn sie während der kalten Jahreszeit nicht ganz dunkel stehen, aber auch nicht direkt hinter der Fensterscheibe. Denn selbst die Wintersonne kann hinter Glas recht kräftig wirken. Zu guter Letzt ist Stefan Münch noch das Thema Gießen wichtig. „Die meisten Pflanzen erfrieren nämlich gar nicht im Winter. Sie verdursten. Denn oft kommen ihre Besitzer schlicht zu selten mit der Gießkanne vorbei“, sagt der Profi – und mir kommt das tatsächlich ein wenig bekannt vor. Denn sind die grünen Mitbewohner allzugut verstaut, denkt man manchmal schlicht nicht dran. . . Um deren Schicksal nicht herauszufordern, sollten sie erdfeucht gehalten werden. Zu nass möchten die Pflanzen im Winterquartier nämlich auch nicht stehen. Mit diesem Grundwissen präpariert, warten meine Kübelpflanzen und ich jetzt einfach zu Hause ab. Vielleicht kündigt sich der erste Frost ja zumindest zum Sankt-Martin-Fest an – oder wenigstens zum ersten Advent.

