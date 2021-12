Kurz vor 18 Uhr ist auf den Planken noch nichts zu sehen oder zu spüren von dem, was da noch kommen soll. Stattdessen herrscht vorweihnachtlicher Einkaufstrubel – vor dem Cineplex und am Paradeplatz gibt es noch Musik: gespielt auf dem Cello oder dem Saxophon, am Kino werden sogar Balladen gesungen. Einzelne Passantinnen und Passanten, die sich kurz Zeit nehmen, mit dieser Redaktion zu

...