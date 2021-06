Die vom Land Rheinland-Pfalz angekündigte Sonderimpfaktion in Ludwigshafen erfolgt am Donnerstag, Samstag und Sonntag im Bereich Nord/Hemshof. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Rund 2500 Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers können gegen das Coronavirus immunisiert werden. „Voraussetzung ist eine entsprechende Benachrichtigung durch die Stadtverwaltung“, heißt es in der

...