Ludwigshafener App: Kontakte nachverfolgen mit LUdigital

Ludwigshafen. Wenn in den kommenden Tagen in Ludwigshafen die Corona-Regeln gelockert werden, dann wird gerade in den Bereichen Gastronomie und Veranstaltungen die Kontaktnachverfolgung wieder umso wichtiger. In diesem Zusammenhang weist die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) darauf hin, dass die Ludwigshafen-App LUdigital über eine Check-In-Funktion verfügt. Diese sei für Einzelhandel, Gastronomie und Veranstaltungen geeignet, heißt es in einer Mitteilung.

AdUnit urban-intext1

So sieht die Check-In-Funktion der App LUdigital aus. © Lukom

Durch die Anwendung könne der Zettelwirtschaft vor Ort entgegengewirkt und somit eine deutliche Zeitersparnis erreicht werden. Dem Datenschutz werde dabei Rechnung getragen, versichert die Lukom. „Rund 25 Firmen und Institutionen nutzen bereits die App LUdigital, täglich werden es mehr“, sagt Christoph Keimes, Geschäftsführer der Lukom.

So funktioniert es

Nach einmaliger Hinterlegung der persönlichen Daten in der App können sich Nutzer bei jeder teilnehmenden Institution beim Betreten der Örtlichkeit anmelden. Dies ist möglich, indem über den Button „QR-Code scannen“ eine Scanfunktion aufgerufen wird, die mit der Fotofunktion des Smartphones einen vom Betreiber generierten QR-Code scannt. Beim Verlassen des Restaurants, Geschäfts oder der Veranstaltung erfolgt der Check-Out in gleicher Form. Die für eine Nachverfolgung notwendigen Daten werden damit vollständig erfasst.

„Statt mit Stift und Zettel werden die Besucherinnen und Besucher digital erfasst, was den Umgang mit den Daten enorm erleichtert“, so Keimes. „Uns ist wichtig, dass unsere neue LUdigital-App mit zusätzlichen Funktionen einen echten Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer bringt.“ Die Daten werden vereschlüsselt auf einem Server gespeichert und können nur durch die zuständige Behörde – das Gesundheitsamt – abgerufen werden. Unternehmen können sich per E-Mail an info@ludwigshafen-digital.de für den Check-In anmelden.

AdUnit urban-intext2