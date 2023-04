Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bundesgartenschau Mindestens 1000 Radler zu Buga-Sternfahrt am 7. Mai erwartet

Die Bundesgartenschau in Mannheim soll die nachhaltigste in der Geschichte sein. Doch wie radfreundlich ist die Anreise? Das soll bei einer Sternfahrt am 7. Mai getestet werden