Wahrheit. Lüge. Hoffnung. Verzweiflung. Aufklärung. Vertuschung. Im Schatten des Kaiserdoms zu Speyer liegt all das ganz nah beisammen. So nah, dass es zuweilen schmerzt. Dass in einem Moment etwas als Gewissheit gilt, was im nächsten schon wieder von Zweifeln verwischt wird. Rund fünf Monate ist es her, dass das Bistum Speyer von ungeheuerlichen Missbrauchsvorwürfen erschüttert wurde. Fünf

