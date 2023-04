Hinab zu den faszinierenden Spuren der Vulkane

Mendig. Vulkane? Bei uns? Rund 50 Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben sich auf einer „Morgentour“ auf die Spuren bewegter Erde in die Eifel aufgemacht. Gemeinsam mit dem Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, Prof. Wilfried Rosendahl, und „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz wagte sich die Gruppe in Mendig nach dem Besuch des Vulkanmuseums Lava-Dome in den berühmten Lavakeller: Auf 150 steilen Stufen ging es hinab in einen 30 Meter tiefen 6 bis 9 Grad kalten Kühlschrank, dessen verwinkeltes Gewölbe sich über rund drei Quadratkilometer erstreckt.

Die Lesergruppe mit rem-Generaldirektor Prof. Wilfried Rosendahl und „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz bei der „Morgentour“ vor dem Mendiger Vulkanmuseum Lava-Dome. © Karsten Kammholz

Über Jahrhunderte wurde dieser zu Basalt erkaltete Lavastrom abgebaut und zu Mühlsteinen verarbeitet. Von Mendig ging es ins Mayener Grubenfeld, einem - diesmal oberirdischen - Zeugnis des Basaltabbaus. Näher kann man dem vulkanischen Erbe nicht kommen. Und Geologe Rosendahl weiß: „Der Vulkanismus der Eifel schläft. Er kann wieder erwachen.“