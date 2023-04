Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Maimarkt wird wieder größer: 1100 Aussteller, wieder mehr Hallen und beliebte Attraktionen wie Spieleland und Tierschauen zurück - das erwartet die Besucher im Mühlfeld.

Mannheimer "HOME"-Häuser bei der Carolin Kebekus Show: Das Häuserprojekt im Mannheimer Stadtteil Franklin hat es mit seiner eigenwilligen Optik ins deutsche Comedy-Fernsehen geschafft.

Ikke Hüftgold zum Kostüm-Eklat: Nun mischt Ballermann-Star Ikke Hüftgold beim Ärger um die Kostüme der AWO-Tanzgruppe auf der Mannheimer Buga mit. Er veröffentlichte auf Instagram einen Song zum Kostüm-Eklat. So erklärt der Künstler seine Position.

Bewohner und Katzenbabys aus brennendem Haus in Ludwigshafen gerettet: Großeinsatz im Stadtteil Mundenheim: Im vierten Stock eines Hauses hat es gebrannt. Die Feuerwehr musste mehrere Menschen und Tiere retten. Es gab Verletzte. Nun stellt sich die Frage: Wie kam es zu dem Feuer?

Kostüm-Eklat landet auch in Bilfinger-Hauptversammlung: Bei der Hauptversammlung von Bilfinger geht es normalerweise um nüchterne Zahlen - doch am Donnerstag ist auch der Ärger um die AWO-Kostüme bei der Buga Thema. Und Aufsichtsratschef Cordes soll einen Sombrero aufziehen.

