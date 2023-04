Buga-Gewinnspiel der RNV für Betrug genutzt

Rhein-Neckar. Ein Gewinnspiel der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in den sozialen Medien haben sich bislang unbekannte Betrüger zu Nutze gemacht, um unberechtigterweise an die Daten der Gewinnspielteilnehmer zu gelangen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, führte die RNV vom 14. April bis 18. April ein Gewinnspiel durch, bei dem es Eintrittskarten für die Bundesgartenschau in Mannheim zu gewinnen gab. Die Betrüger gaben sich als Facebook-Seite der RNV aus und versandten an die Teilnehmer weiterführende Links, unter denen die Gewinnspielteilnehmer ergänzende persönliche Daten eingeben sollten. Die RNV löschte hierauf die fingierten Kommentare in den sozialen Medien und erstattete Anzeige.

Der Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Geschädigten, welche bei dem Gewinnspiel teilgenommen und über die sozialen Netzwerke aufgefordert wurden weitere persönlichen Daten im Internet anzugeben.

Die angebliche RNV-Seite war durch Betrüger fingiert und wurde laut Polizeiangaben definitiv nicht durch den Gewinnspielausschreiber ausgestellt. Alle Personen, die nach dieser Aufforderung Daten eingegeben haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/441125 bei der Polizei zu melden.