Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Jugendliche feuern Schüsse auf Swanseaplatz in Mannheim ab: "Jugendliche mit Waffe", meldeten Zeugen. Am Swanseaplatz in den Mannheimer Quadrate stellte die Polizei einen jungen Mann, der offenbar mehrmals eine Pistole abgefeuert hatte

Tauzieh-Turnier: 400 Jugendliche aus fünf Nationen kommen nach Mannheim: Tauziehen gilt eher nicht als angesagter Trendsport. Doch auf der Bundesgartenschau in Mannheim wird ein großes Turnier mit 400 Jungen und Mädchen aus fünf Nationen ausgetragen. Dafür gibt es einen speziellen Grund

Gasgeruch in Ludwigshafen: In Ludwigshafen sind mehrere Menschen aus ihren Häusern evakuiert worden. Der Grund war eine erhöhte Gaskonzentration. Die Ursache zunächst unklar

Deutschland-Abo sogar für 34,30 Euro 49 Euro im Monat kostet das neue Deutschlandticket. Für Jobticketinhaber könnte es sogar noch günstiger werden - 34,30 Euro oder weniger. Doch Fahrgastvertreter warnen vor zu hohen Erwartungen

Neue Carsharing-Station in Heddesheim eröffnet: Ab sofort stehen in der Gemeinde Heddesheim zwei Autos fürs Car-Sharing bereit. Wo die Fahrzeuge zu finden sind und wie es in den anderen Kommunen in der Umgebung aussieht

