Stadt Mannheim streikt ebenfalls - Kitas am Freitag geschlossen

Mannheim. Da die Gerwerkschaft ver.di für Freitag, 24. März, ebenfalls die Beschäftigten der Stadt Mannheim zu einem Warnstreik aufgerufen hat, bleiben einige Einrichtungen geschlossen. Zuvor gab die rnv bekannt, am Freitag zu streiken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die städtischen Tageseinrichtungen für Kinder in Mannheim werden am Freitag geschlossen sein, teilt die Stadt mit. Notdienste werde es keine geben. Auch Betreuungseinrichtungen für Schulkinder und Randzeitenbetreuung an Ganztagsschulen bleiben am Freitag geschlossen. Jugendhäuser und –treffs können geschlossen oder eingeschränkt geöffnet sein. Ab Montag, 27. März, sollen die Einrichtungen dann wieder regulär geöffnet sein.

Die Zentralbibliothek im Stadthaus N1, die Bibliotheken im Dalberghaus sowie die Zweigstellen in den Stadtteilen sind ebenfalls von dem Warnstreik betroffen, heißt es weiter. Die Rückgabeboxen seien aber geöffnet. Die mobile Bibliothek wird am Freitag keine Haltestellen anfahren.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tarifkonflikt Streik in Mannheim: OP-Kapazitäten am UMM halbiert Mehr erfahren

Geschlossen bleiben am Freitag außerdem die Musikschule, alle vier Mannheimer Hallenbäder und der Recyclinghof Morchhof. Die Müllabfuhr einschließlich der Sperrmüllabholung wird am Freitag nicht tätig sein. Eine Nachleerung erfolgt dann erst ab Montag, wobei es zu Verzögerungen kommen kann, erklärt die Stadtverwaltung.

Alle Standorte der Bürgerdienste bleiben am Freitag geschlossen. Vereinbarte Termine beim Standesamt finden statt und Bestatter können ohne Termin vorsprechen. Alle anderen Termine müssen ausfallen, informiert die Stadt. Das Servicecenter 115 werde auch nicht erreichbar sein.