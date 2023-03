Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

0:3-Niederlage bei Wehen Wiesbaden: SV Waldhof Die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen ist gleichermaßen verdient wie überflüssig: Der SV Waldhof lässt sich beim 0:3 in Wiesbaden in der zweiten Halbzeit mit zu einfachen Mitteln schlagen

Wiesbadener Polizei stoppt Waldhof-Partyboot: 400 Waldhof-Fans wollten am Samstag mit dem Schiff zum Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden anreisen. Doch in der hessischen Landeshauptstadt erwartete ein Aufgebot der Polizei die SVW-Anhänger

Adler-Angreifer Jentzsch: „Wir haben gezeigt, dass wir da sind“: Nach dem 2:1-Sieg in Köln sind die Adler Mannheim zurück in der Play-off-Viertelfinalserie. Großen Anteil am Erfolg in der Domstadt hatte der 22-jährige Taro Jentzsch mit einem Tor und einer Vorlage

Musik der Formel-1-Klasse - (fast) ohne Boxenstopp: Der Heidelberger Frühling eröffnet mal wieder mit einer Überraschung: Nicht große Reden und große Namen stehen am Anfang, sondern eine beispiellose musikalische Jagd

Jugendliche verprügeln 15-Jährigen in Mannheim und rauben ihn aus: Während er mit seiner Freundin unterwegs war, ist ein Jugendlicher am Freitag von einer Gruppe verprügelt und ausgeraubt worden

