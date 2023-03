Großflächiger Stromausfall in Ludwigshafen und der Pfalz - Kurzschluss als Ursache

Ludwigshafen. Zu einem etwa viereinhalbstündigen großflächigen Stromausfall ist es am Freitagabend in Ludwigshafen gekommen. Die Ursache für den Stromausfall war ein technischenr Defekt im Umspannwerk (UW) Mundenheim. Dadurch kam es zu einem Kurzschluss,der die Abschaltung von vier Hochspannungsleitungen zur Folge hatte, teilten die Pfalzwerke mit. Es waren mehrere Stadtteile in Ludwigshafen betroffen. Auch in Frankenthal, Grünstadt und Bobenheim-Roxheim kam es zu großflächigen Stromausfällen, die jedoch gegen 21 Uhr wieder behoben waren. In Ludwigshafen war die Stromversorgung gegen Mitternacht, circa um 00.10 Uhr, wieder komplett hergestellt. Durch den Stromausfall kam es zu vielen Einbruchsalarmen. Die Polizei war verstärkt im Einsatz. Zu besonderen Einsatzlagen kam es nicht.

Gegen 19.24 Uhr hatten vier Stromkreise des 110 Kilovolt-Hochspannungsnetzes einen technischen Fehler registriert, meldete die Pfalzwerke Netz AG. Aus Sicherheitsgründen wurden sie automatisch abgeschaltet, wodurch die beiden Umspannwerke Mundenheim und Mitte betroffen waren. Die Mitarbeiter der Pfalzwerke sowie der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) würden daran arbeiten, die Stromversorgung schnellst möglich wieder herzustellen, hieß es am Abend.

Um 22.45 Uhr waren laut der Pfalzwerke Netz AG wieder alle Teile Ludwigshafens am Netz, die vom Umspannwerk Mundenheim versorgt werden. Dies umfassste nach Darstellung des Unternehmens etwa ein Drittel der vom Stromausfall betroffenen Stadtteile. Um MItternacht meldeten die Pfalzwerke, dass auch das Umspannwerk Mitte wieder mit Strom versorgt werde. Damit hatte die komplette Stadt Ludwigshafen nach viereinhalb Stunden wieder Strom.

Laut der Warn-App Katwarn fielen die Festnetzleitungen aus, der Mobilfunk war nur teilweise verfügbar. Feuerwehr und Polizei waren über die Rufnummern 112 und 110 erreichbar.

Weiträumige Umleitungen im rnv-Gebiet

Aufgrund des Stromausfalles kam es im gesamten RNV-Verkehrsgebiet in Ludwigshafen zu massiven Fahrtausfällen, meldete die RNV. Die rheinüberquerenden Bahnen 4/4A, 6/6A und 9 EX wurden in Mannheim weiträumig umgeleitet.

Die Lage Stand Freitagabend:

Die Linie 4/4A fährt in Fahrtrichtung Oggersheim ab der Haltestelle Paradeplatz eine Umleitung über Schloss und Universität zur Haltestelle MA Hauptbahnhof. Ab dort geht es zurück auf dem regulären Linienweg zurück in Fahrtrichtung Waldfriedhof/Käfertaler Wald.

Die Linie 6/6A fährt in Fahrtrichtung Rheingönheim ab der Haltestelle MA Rathaus/rem eine Umleitung über die Haltestellen Rheinstraße (Linie 2), MVV-Hochhaus, Kurpfalzbrücke, Gewerkschaftshaus, Rosengarten und Kunsthalle zur Haltestelle Tattersall. Ab dort geht es zurück auf dem regulären Linienweg in Fahrtrichtung Neuostheim/Neuhermsheim.

Die Linie 7 fährt in Fahrtrichtung Oppau ab der Haltestelle Universität eine Umleitung über die Haltestellen MA Hauptbahnhof, Kunsthalle und Wasserturm zur Haltestelle Paradeplatz. Ab dort geht es zurück dem regulären Linienweg in Fahrtrichtung Vogelstang.

Die Linie 9 EX pendelt zwischen den Haltestellen Bad Dürkheim Bf und Oggersheim. Der Abschnitt Oggersheim Luisenpark/Technoseum entfällt.

Sturm in Rheinland-Pfalz

Ein Sturmtief brachte am Freitag Wind, Regen und Gewitter nach Rheinland-Pfalz. Die Windböen sollten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gebietsweise bis zu 95 Kilometer pro Stunde erreichen. In Kammlagen waren - zwar mit geringer Wahrscheinlichkeit - sogar orkanartige Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde möglich.

Im Laufe der Nacht zu Samstag sollte sich der Wind laut DWD wieder deutlich abschwächen

Geringe Sturmschäden in Mannheim

Auch für Mannheim waren am Freitag Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde vorhergesagt. In exponierten Lagen müsse mit noch stärkeren Sturmböen bis 90 km/h gerechnet werden, hieß es. Auch in der ersten Tageshälfte am Samstag kann es in Mannheim noch zu Windböen kommen.

In der Oststadt ist am Freitagabend wegen einem Sturm ein Baum auf ein Auto gestürzt © Priebe

Zunächst waren dem Polizeipräsidium Mannheim keine größeren Sturmschäden bekannt. Dennoch stürzten Bäume und Bauzäune, Mülltonnen und ein Trampolin um. Informationen über verletzte Personen lagen zunächst nicht vor. Am Abend gingen rund 60 Anrufe bei der Polizei ein, teilte ein Sprecher mit. Nicht alle hätten aber einen Polizeieinsatz erfordert. Es werde aber mit vielen weiteren gerechnet. (mit dpa)