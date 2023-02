Brand in Heidelberger Hotel - Gäste evakuiert

Heidelberg. In einem Heidelberger Hotel hat am Dienstag ein Kabel an der Wand gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, löste gegen 9.30 Uhr die Brandmeldeanlage des Hotels in der Sofienstraße beim Bismarckplatz einen Alarm aus. Die Feuerwehr evakuierte zunächst die 38 Gäste des Hotels, da sie keine genauere Brandursache feststellen konnte.

Nach einiger Zeit fand die Feuerwehr dann den Kabelbrand in einer Zwischenwand und löschte diesen. Nach etwa vier Stunden beendete die Feuerwehr den Einsatz beendet werden. Während der gesamten Dauer war die linke Spur der Sofienstraße gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.