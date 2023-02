Lean Bergmann ist für Vertragsverlängerung bei den Adlern Mannheim offen

Mannheim. Lean Bergmann kann sich vorstellen, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Adlern Mannheim zu verlängern. "Es ist schwierig zu sagen, was die Zukunft bringt. Ich fühle mich hier aber wohl und hätte nichts dagegen zu bleiben", sagte der 24-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion. Der Stürmer, den die Adler bis Ende 2022 an den Ligaviralen Iserlohn Roosters ausgeliehen hatten, kämpft sich zurzeit nach einer Unterkörperverletzung zurück. Läuft alles nach Plan, will Bergmann in einer Woche sein Comeback feiern.

Nach der Saison läuft sein Arbeitspapier beim Club aus der Deutschen Eishockey Liga aus. "Es haben schon einige Teams ihr Interesse an mir bekundet. Wichtig ist für mich aber erst einmal, dass ich zurück zu meinem Spiel finde", betonte Bergmann. Definitiv noch fehlen wird der Außenstürmer am Sonntag (16.30 Uhr) im Spiel bei den Straubing Tigers.

Auch David Wolf, der für diese Partie eigentlich zurückerwartet worden war, fällt weiter aus. "David muss Antibiotika nehmen, da sind wir vorsichtig", sagte Adler-Trainer Bill Stewart in der Pressekonferenz am Freitag. Es ist gut möglich, dass er auch auf den angeschlagenen Angreifer Jordan Szwarz verzichten muss. Dafür steht Verteidiger Matt Donovan, der am vergangenen Sonntag den 2:1-Sieg in Ingolstadt angeschlagen verpasst hatte, wieder zur Verfügung.