Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Silvesterreportage - so böllerte sich Mannheim ins neue Jahr: Rund um den Wasserturm explodieren schon lange vor Mitternacht Böller und Raketen. Menschen, die es wissen müssen, sprechen vom intensivsten Feuerwerk seit vielen Jahren

Polizeibilanz der Silvesternacht in Mannheim: Raketen, Böller, Feuerwerk - rund um Mannheim wurde das neue Jahr laut und krachend begrüßt. Das hält traditionell auch die Einsatzkräfte auf Trab. Von Schlägereien bis kuriosen Abkürzungen - das erlebte die Polizei

Interview mit Ladenburgs : Bürgermeister Stefan Schmutz sieht in Ladenburg weiter „hohen Druck“ beim Thema Kinderbetreuung. Er verweist auf bereits erfolgte Anstrengungen der Stadt und nennt einen Zeitraum, bis wann sich die Lage entspannen könnte.

Feiernde strömen auf Brücken - die Silvester-Bilanz der Region: Streitereien, Sperrungen und viel Alkohol im Spiel: Wie war Silvester für die Mitarbeitenden in den Kliniken, wie für die Einsatzkräfte auf den Straßen? Wir haben uns in Ludwigshafen, Heidelberg und Region umgehört

Bildergalerie des Silvesterabends in Mannheim - so wurde gefeiert: Bei großen Partys im Palazzo oder im Käfertaler Kulturhaus, gemütlich zuhause im Wohnzimmer mit Freunden oder einfach auf der Straße – in der Silvesternacht war in der Stadt einiges geboten

Festliche Operettengala sorgt im Musensaal des Mannheimer Rosengartens für Feierlaune: Bravo-Rufe und stürmischer Applaus nach drei Stunden hochwertiger Unterhaltung sind der verdiente Lohn für eine durchweg fantasievolle Darbietung der Musiktheatersparte des Mannheimer Nationaltheaters...

Händels "Messiah" gelingt in der Mannheimer Christuskirche: Mit einem hochkarätigen Jahresabschlusskonzert überzeugt Kantorin Marion Krall und ihre Musikerinnen und Musiker bei der Aufführung von Händels "Messiah" am Werderplatz in der Mannheimer Oststadt