Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Öffentlichkeitsfahndung nach Entgleisung einer Straßenbahn in Ludwigshafen: Zwei Jugendliche stehen im Tatverdacht, im Oktober 2022 Steine auf die Gleise in Ludwigshafen gelegt zu haben. Nun wird nach ihnen gefahndet.

Suche nach weiteren Bomben in Heidelberg : Auf der Baustelle in der Heidelberger Bahnstadt läuft die Suche nach weiteren Bomben auf Hochtouren. Ein Baggerfahrer hatte in einer Woche zwei Blindgänger ausgegraben. Dabei hat der Baggerfahrer auch die Zünder erwischt.

So begründet die Stadt die Mietspiegel-Panne: Der qualifizierte Mietspiegel für Mannheim ist nicht rechtzeitig aktualisiert worden. Daher drohen saftige Mieterhöhungen. Nun liefert die Stadtverwaltung eine Erklärung für die Verzögerung.

Bald keine Geburten mehr im Klinikum Ludwigshafen?: Rund 300 Kinder kommen im Klinikum Ludwigshafen jährlich zur Welt. Jetzt prüft das Krankenhaus, ob die Station geschlossen wird. Es gäbe dann nur noch ein Krankenhaus mit Geburtshilfe in der Stadt.

Alzheimer Gesellschaft Mannheim löst sich auf: Die Alzheimer Gesellschaft Mannheim löst sich auf. Ihre Vorsitzende Sabine Schulz hat keine Nachfolge gefunden.

Heidelberger Montpellierbrücke wird zur Großbaustelle: Die jüngste Brückenprüfung hat der Heidelberger Montpellierbrücke einen "ungenügenden Zustand" attestiert. Jetzt rücken die Bauarbeiter an - für drei Jahre. Was alles repariert wird.