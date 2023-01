„Es war, als wären die Uhren zurückgestellt worden“, sagt Michael Bovet, diensthabender Arzt am Neujahrmorgen in der Notaufnahme der BG Klinik in Ludwigshafen. Die Menschen hätten wieder so intensiv gefeiert wie vor Corona – mit den entsprechenden Konsequenzen. Es sei viel Alkohol im Spiel gewesen, viele Schlägereien, aber insgesamt keine besonderen Vorkommnisse. Zu kämpfen hätten die

...