Mit Feuerwerk angegriffen - die Polizeibilanz der Silvesternacht in Mannheim

Mannheim. Raketen, Böller, Feuerwerk - rund um Mannheim und in der Region wurde das neue Jahr laut und krachend begrüßt. Das hält traditionell auch die Einsatzkräfte in der Silvesternacht auf Trab. Die Mannheimer Polizei geht mit einer positive Bilanz in den Tag. „Ich bin, mit einzelnen Ausnahmen, mit dem Verlauf der Silvesternacht zufrieden. Der Großteil der Feiernden verhielt sich friedlich und verantwortungsvoll“, sagte der Polizeipräsident Siegfried Kollmar in einer Pressemitteilung. Ganz ruhig ist es in der Silvesternacht aber nicht verlaufen.

Innenstadt voll Feiernder

In der Mannheimer Innenstadt ist Aufgrund vieler Feiernder der Kaiser- und Friedrichsring zwischen 23 Uhr und 01 Uhr für den Auto– und Straßenbahnverkehr gesperrt worden. Während dort durchgeführten Personenkontrollen, hat die Polizei mehrere Menschen festgestellt, die Schreckschusswaffen ohne Erlaubnis mitgeführt haben.

Zum Jahreswechsel wurden Polizeikräfte zwischen dem Wasserturm und der Planken mehrfach mit Feuerwerkskörpern beschossen. Ein Beamter erlitt einen Hörschaden. Eine abgeschossene Rakete schlug in die Seitenscheibe eines Polizeiwagens und explodierte dort. Das gesplitterte Glas verletzte aber keine der Insassen. „Leider wurde die Silvesternacht auch genutzt um Einsatzkräfte der Polizei mit Pyrotechnik zu beschießen und zu bewerfen. Hierfür fehlt mir jegliches Verständnis!", kritisierte der Polizeipräsident.

Rakete zerstört Gartenhaus

In Mannheim-Käfertal verursachte ein Feuerwerkskörper kurz nach Mitternacht einen Schaden von mindestens 20.000 Euro. Durch die Rakete fing zunächst ein Baum Feuer, wobei die Flammen schnell auf ein angrenzendes Gartenhäuschen übersprangen und dieses komplett zerstörten. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte jedoch ein weiteres Übergreifen des Feuers auf umliegende Wohnhäuser verhindert werden.

Im gesamten Rhein-Neckar-Kreis wurden 102 polizeiliche Einsätze registriert. In den größeren Städten blieb es ebenfalls überwiegend friedlich. In Schwetzingen versammelten sich in der Spitze knapp 1.500 Personen auf dem Schlossplatz, wobei auch hier die Feierlichkeiten ruhig verliefen.

Bei Kriminalpolizei "eingebrochen"

In Heidelberg ist ein 26-Jähriger in der Römerstraße über einen Zaun geklettert und ist auf dem Areal der Kriminalpolizei gelandet. Polizeiangaben zufolge wollte der Mann seinen Heimweg abkürzen. Das blieb nicht lange unbemerkt. Der deutlich alkoholisierte Mann wurde sofort angehalten. Darauf aufmerksam gemacht, dass er gerade bei der Polizei "eingebrochen" sei, entschuldigte er sich und durfte seinen Heimweg auf normalem Weg fortsetzen.

Zu einer Körperverletzung in Heidelberg an der Uferstraße kam es gegen 00:30 Uhr. Eine bislang unbekannte Personengruppe feuerte mehrere Raketen auf umstehende Personen, wobei ein 16-Jähriger am Bein getroffen wurde und eine Verbrennung erlitt. Als er die Verantwortlichen darauf ansprach, flüchteten diese. Die Ermittlungen dauern noch an.