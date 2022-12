Öffentlichkeitsfahndung nach Entgleisung einer Straßenbahn in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Zwei jugendlichen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am 8.10.2022 Steine auf die Gleise im Bereich der Haltestelle Friedensstraße in Ludwigshafen-Rheingönheim in Ludwigshafen gelegt zu haben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, wird gegen die beiden jungen Männer nun wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Der Sachschaden belief sich auf circa 300 000 Euro.

Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal fahndet die Polizei Ludwigshafen derzeit nach den beiden Unbekannten. Wer kennt die beiden Jugendlichen? Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://s.rlp.de/M51Ss

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Rufnummer 0621/963-2122 entgegen.