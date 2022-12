Stürmer Ryan MacInnis vermisst bei den Adlern Mannheim den Zug zum Tor

Ryan MacInnis sprach das aus, was in der Kabine der Adler Mannheim die vorherrschende Meinung war. „Wir haben ein gutes Spiel absolviert und hätten nur unsere vielen Chancen verwerten müssen“, sagte der Stürmer nach der 1:3-Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga bei den Pinguins Bremerhaven am Montag. „Wir hatten zu wenig Zug zum Tor. Das muss definitiv besser werden“, forderte der

...