Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Ludwigshafener und Heidelberger Weihnachtsmarkt mit Rekordbesuch: Die Veranstalter der großen Weihnachtsmärkte der Region haben am letzten Tag hochzufrieden Bilanz gezogen. So lief's in Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Schwetzingen.

Tote bei Schüssen in Paris: In der Pariser Innenstadt fallen Schüsse. Menschen sterben und weitere werden verletzt. Die Polizei nimmt einen Mann fest - doch die Umstände der Tat bleiben zunächst unklar.

Diese Löwen-Spieler fahren zur Handball-WM: Es war mehr oder weniger klar, dass Juri Knorr, Patrick Groetzki und Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen Doch ein vierter Spieler der Mannheimer kam noch dazu. Und der freut sich.

Gratis-Döner für Obdachlose in Mannheim und andere Hilfsaktionen an Heiligabend: Rund um Weihnachten wird viel Gutes getan. Mit einer ungewöhnlichen Aktion macht an Heiligabend ein Imbiss auf sich aufmerksam: Er verteilt kostenlose Döner an Obdachlose in Mannheim.

Diese Veranstaltungen gibt es an Weihnachten in Mannheim: Was kann man über die Weihnachtsfeiertage am Wochenende in Mannheim unternehmen? Ob Clubs, Bars oder Konzerte - wir tragen das Beste aus dem Programm zusammen. Dieses Wochenende gibt es viele Weihnachts-Specials.

Ludwigshafener Weihnachtscircus - Nervenkitzel und Anmut : Der Ludwigshafener Weihnachtscircus gastiert schon zum 19. Mal in der Stadt. In diesem Jahr gibt es nicht nur ein neues Programm - auch die Sitzgelegenheiten sind komfortabler geworden.

Ersatz für Martha Argerich bei den Mannheimer Philharmonikern überzeugt: Die Philharmoniker eröffnen ihre Saison im Rosengarten. Erst kürzlich hat der Gemeinderat sich zu einer Einmalzahlung ans Orchester von 100.000 Euro durchgerungen. Das Spektakulärste war jetzt aber die Pianistin.