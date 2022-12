Mannheimer Morgen Plus-Artikel "Wir geben nicht auf" Nach Großbrand bei Bäckerei Rutz in Walldorf - Familie kämpft um ihr Lebenswerk

Den ersten Schock hat die Familie Rutz nach dem Brand in Walldorf abgeschüttelt. Dank Hilfe von anderen Bäckern konnten alle Filialen am Dienstag öffnen. So geht es für das Traditionsunternehmen jetzt weiter