Rund um Weihnachten wird viel Gutes getan. Auch an Menschen, die auf der Straße leben, wird gedacht. Mit einer ungewöhnlichen Aktion macht an Heiligabend ein Imbiss aus der Schwetzingerstadt auf sich aufmerksam: Kostenlose Döner an Obdachlose in Mannheim verteilt Gidi’s Kebap diesen Samstag.

Entstanden sei die Idee, als er immer wieder Menschen ohne Zuhause rund um das Geschäft hatte

...