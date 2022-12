Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Hausarzt sieht sich „an der Belastungsgrenze“: Ein Großteil der Patienten des Feudenheimer Mediziners Daniel Weitkamp leidet momentan an Atemwegserkrankungen – und auch sein Personal ist betroffen.

Mannheim unterstützt Partnerstädte Bydgoszcz und Czernowitz: Die Stadt hat im Dezember Hilfen für die Partnerstädte in Polen und in der Ukraine auf den Weg gebracht. Die Unterstützung umfasst finanzielle und materielle Hilfen.

ADAC erwartet Staus zu Weihnachten: Weihnachtszeit ist auch Reisezeit. Der ADAC Baden-Württemberg gibt Tipps und weist potenzielle Staustrecken aus - auch Autobahnen rund um Mannheim und Heidelberg sind dabei.

So fahren Bus und Bahn in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg : Auch an den Weihnachtsfeiertagen fahren Busse und Bahnen durch die Region - allerdings in verändertem Takt. Ein Überblick über die Fahrplanänderungen zu den festlichen Tagen.

Auseinandersetzung in Weinheim eskaliert: Erst Drogen konsumiert, dann zugestochen? Ein Angestellter eines Nachtlokals wurde am Wochenende schwer verletzt. Nun wird auch wegen versuchten Totschlags ermittelt.

: Er soll ein Mädchen getötet und ein anderes schwer verletzt haben. Zwei Wochen nach der Bluttat in Illerkirchberg hat der Verdächtige erste Angaben zum Tatgeschehen gemacht. Hunde-Weihnachtsmarkt in Mannheim-Feudenheim: Das Ziel war ein neues Einsatzfahrzeug. In der Feudenheimer Kulturhalle fand ein Hundeweihnachtsmarkt statt, organisiert von der Rettungshundestaffel des DRK. Warum die Veranstaltung ein Erfolg war.