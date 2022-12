Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Traditionscafé „Engel“ am Mannheimer Hauptfriedhof vor dem Aus: Während die alten Betreiber um ihren gekündigten Pachtvertrag trauern, plant Can Pamuk schon seine Neueröffnung in den Räumlichkeiten.

Krankheitswelle trifft Mannheimer Schulen: Die Erkältungs- und Grippewelle hat Mannheims Schulen erfasst - und trifft Lehrkräfte und Kinder gleichermaßen. Vor allem die Grundschulen haben keine Reserven mehr.

Hansi Flick bleibt Fußball-Bundestrainer: Der 57-Jährige soll die deutsche Nationalmannschaft trotz des Vorrunden-Aus bei der WM in Katar zur Heim-EM 2024 führen.

Deutschlands schönster Weihnachtsmarkt in Mannheim: Ein Reiseportal hatte knapp 100 Weihnachtsmärkte unter die Lupe genommen - Mannheim überzeugte in mehreren Punkten.

Mannheimer Kaufhof-Mitarbeiter protestieren: Vor der Filiale am Paradeplatz forderten sie den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Das Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof hat bereits zum zweiten Mal Insolvenz beantragt.

Gemeinderat beschließt Ponyreiten-Verbot in Mannheim: Auf Weihnachts- und Jahrmärkten soll es kein Ponyreiten mehr geben. OB Peter Kurz äußert Bedenken, ob sich dieser Gemeinderats-Beschluss rechtlich durchsetzen lässt.

Festnahmen und Durchsuchungen in Reichsbürgerszene: Die Bundesanwaltschaft hat 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene festnehmen lassen. Sie sollen einen Umsturz geplant und dafür teilweise auch mit Waffen trainiert haben.

Mann in Mannheim überfallen und verletzt: Bei einem abendlichen Spaziergang ist ein Mann in Mannheim-Seckenheim überfallen worden. Die Täter setzten Pfefferspray ein - die Polizei sucht nun mit Personenbeschreibungen.