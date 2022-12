Mann in Mannheim überfallen und verletzt

Mannheim. Ein Mann ist am Dienstagabend in Mannheim-Seckenheim überfallen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 33-Jährige gegen 22.30 Uhr im Krautweg spazieren, als er im Bereich des Friedhofs von drei Männern angesprochen wurde. Die Unbekannten hinderten den 33-Jährigen am Weitergehen und forderten ihn auf, sein Bargeld herauszugeben. Das mutmaßliche Opfer konnte zunächst fliehen, wurde jedoch von den Unbekannten eingeholt und mit Pfefferspray attackiert. Als der Mann zu Boden ging, schlugen die drei auf ihn ein und endwendeten seinen Geldbeutel. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Personenbeschreibung sollen die Täter junge Männer gewesen sein, die dunkel gekleidet und maskiert waren. Die drei sollen zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß gewesen sein und akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.